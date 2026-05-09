Il volo pindarico del Corsport | Allegri dal Milan alla Nazionale in un anno Italiano in panchina e D’Amico ds

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan di Allegri potrebbe affrontare difficoltà già nel suo primo anno, con segnali di tensione tra squadra, dirigenza e allenatore. Nonostante gli investimenti fatti, i risultati recenti sembrano aver compromesso l’armonia tra le parti. Nel frattempo, si parla di un possibile passaggio di Allegri dalla panchina del Milan a quella della nazionale in un arco di un anno, mentre in sede di club si registra l’ingresso di D’Amico come direttore sportivo e Italiano in panchina.

Il Milan di Allegri potrebbe sfasciarsi già dopo un solo anno. Lo racconta il Corriere dello Sport, secondo cui la chimica tra squadra-dirigenza-allenatore è già abbastanza alterata dopo gli ultimi risultati e nonostante gli investimenti. Il Milan di inizio anno sembrava anche mostrare una certa padronanza del campo e del gioco (si ricordi una partita bellissima a Udine, dominata in lungo e in largo) e invece poi verso la fine si è fatta rimontare clamorosamente dal Napoli ed è attualmente a 15 punti dall’Inter. Una dinamica avvenuta già ad Allegri con la Juventus al primo scudetto di Inzaghi (finì a -23 la sua Juve dall’Inter ndr). Insomma, il quadro non è dei migliori e a Milano stanno seriamente pensando di ricostituire nuovamente l’assetto tecnico e societario.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il volo pindarico del Corsport: Allegri dal Milan alla Nazionale in un anno, Italiano in panchina e D’Amico d.s.

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