Un ex concorrente del Grande Fratello del 2024 ha ricevuto un messaggio sui social. L’ex gieffino, descritto come “pazzo”, ha condiviso il commento con i suoi follower, mantenendo vivo l’interesse verso la sua figura pubblica. La comunicazione online ha attirato l’attenzione di molti utenti, che continuano a seguire le sue attività. La notizia si concentra sulla presenza attiva sui social e sull’interazione con il pubblico.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano, che ha iniziato ad apprezzarlo da quando ha partecipato al Grande Fratello nel 2024. Dopo aver concluso il campionato di A3 con la Terni volley academy, il pallavolista argentino si è trasferito a vivere a Lecco, dove Helena Prestes ha comprato un lussuoso attico. In queste ore, il 31enne ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram. Nelle immagini si vede l'uomo mettersi in posa presso un giardino di Lecco con indosso una canotta nera e un pantalone grigio con la seguente didascalia: "Due passi e passa tutto." Il post ha scatenato sia la reazione dei suoi fans che gli hanno fatto i complimenti che di un ex gieffino, che ha partecipato insieme a lui al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffino “pazzo” di Javier Martinez: arriva un messaggio social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Helena Prestes e Javier Martinez si sfidano in un gioco di riflessi

Notizie e thread social correlati

Javier Martinez saluta Terni: arriva un gesto dell’ex gieffinoJavier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente fatto un saluto alla città di Terni attraverso i social.

Javier Martinez, arriva una segnalazione sull’ex gieffino: “Si conferma…”Una segnalazione riguarda Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello 2024, che si conferma tra i protagonisti dello show.