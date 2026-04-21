Javier Martinez saluta Terni | arriva un gesto dell’ex gieffino

Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente fatto un saluto alla città di Terni attraverso i social. L’atleta, che in passato ha partecipato a una trasmissione televisiva italiana, ha anche ripreso la carriera nel campo della pallavolo. La sua presenza sui social e il suo ritorno al volley hanno mantenuto vivo l’interesse dei fan italiani nei suoi confronti.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Grazie alla partecipazione al Grande fratello ed il suo ritorno alla pallavolo, il pallavolista argentino ha saputo fidelizzare una nutrita fanbase. La scorsa domenica, il 31enne ha concluso la sua avventura alla Terni volley academy dopo appena una stagione. L'ex gieffino ha deciso di lasciare la cittadina umbra per trasferirsi nel Nord Italia con Helena Prestes. Proprio a fine partita, Javier Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo addio a Terni. Intervistato da Tele Galilelo, l'uomo ha dichiarato: "a Terni lascio un pezzo di cuore, è una città che mi ha accolto a braccia aperte.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Javier Martinez saluta Terni: arriva un gesto dell’ex gieffino Notizie correlate Leggi anche: Javier Martinez, arriva una segnalazione sull’ex gieffino: “Si conferma…” Javier Martinez, importante svolta: arriva una segnalazione sull’ex gieffinoJavier Martinez continua a tenere alta l'attenzione mediatica a distanza di ormai un anno dalla sua entrata al Grande Fratello 2024 che l'ha visto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terni Volley Academy, Javier Martinez: Lascio un pezzo di cuore. I Dragons sperano ancora nella Serie A; Terni Volley Academy-Savigliano 0-3, i rossoverdi retrocedono in Serie B; Javier Martinez, il saluto a Terni è da leader: 'Qui lascio il cuore, città fantastica'; Helena Prestes assente alla partita di Javier Martinez | svelato il motivo. Javier Martinez, il saluto a Terni è da leader: 'Qui lascio il cuore, città fantastica'Nonostante i 427 punti che ha realizzato in 22 match, Javier non è riuscito ad evitare la retrocessione della squadra di pallavolo di Terni ... it.blastingnews.com Javier Martinez, appuntamento da dentro o fuori: il 19 aprile ultimo match a TerniDomenica sera Javier giocherà una partita decisiva per il futuro della Terni Volley Academy, l'ultima in casa prima della fine dei play-out ... it.blastingnews.com Radio Tele Galileo. . Javier Martinez “Un peccato finire la stagione così, Terni rimarrà sempre nel cuore” facebook