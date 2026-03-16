Una segnalazione riguarda Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello 2024, che si conferma tra i protagonisti dello show. Dopo la sua esperienza televisiva, Martinez è tornato a dedicarsi alla pallavolo e ha appena concluso la stagione con la Terni Volley Academy. L’attenzione su di lui si concentra sui recenti sviluppi relativi alla sua carriera sportiva.

Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti del Grande fratello 2024. Dopo l'esperienza in televisione, l'uomo è tornato alla pallavolo, tanto da aver appena concluso la sua stagione con la Terni volley academy. Il 31enne ha infatti disputato l'ultima giornata della regular season del campionato di A3 di pallavolo, ottenendo una nuova sconfitta. Nonostante i 30 punti realizzati, il compagno di Helena Prestes non è riuscito a portare la squadra alla vittoria. Una partita che è stata seguita dai fans sia online che sul posto. Un utente ha scritto su X la sua testimonianza dopo aver incontrato Javier Martinez a fine match. Nella segnalazione si leggono le seguenti parole: "Nonostante l' amarezza per la sconfitta Javi si conferma la persona gentile educato e rispettoso che abbiamo conosciuto". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, arriva una segnalazione sull’ex gieffino: “Si conferma…”

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