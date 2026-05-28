Evasioni dai domiciliari esplosioni di rabbia danni e aggressioni | in carcere

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato nelle ultime ore dopo aver violato i domiciliari, provocando danni, esplosioni di rabbia e aggressioni. Le forze di polizia di Venezia e Mestre hanno eseguito l’ordinanza di custodia in carcere. L’indagato era già sottoposto a restrizioni domiciliari, ma si era allontanato più volte, mettendo in atto comportamenti violenti e distruttivi. L’arresto segue una serie di episodi di aggressione e danneggiamento all’interno della stessa struttura.