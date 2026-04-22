Una donna condannata a dieci mesi di reclusione per aver lasciato la propria abitazione nonostante fosse sottoposta ai domiciliari. La vicenda riguarda un episodio in cui la donna è stata sorpresa mentre si recava a gettare la spazzatura in un cassonetto. La condanna è arrivata a seguito di un procedimento legale che ha accertato l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla misura cautelare.

di Laura Valdesi SIENA Un semplice gesto come gettare il sacco della spazzatura in un cassonetto può costare caro in certe situazioni. Non in senso economico, non si parla di sanzioni perché magari c’è stato il conferimento in un contenitore errato. Oppure si è abbandonato il sacco all’esterno. Il gesto di uscire di casa per gettare la nettezza è valso infatti la condanna da parte del giudice perché la donna era in realtà sottoposta agli arresti domiciliari. Ergo, non poteva aprire la porta e andarsene quando desiderava violando serenamente la misura cautelare. Numerosi gli episodi che le forze dell’ordine le hanno contestato fra il luglio e il settembre 2024.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di evasioni dai domiciliari: "Andata a buttare la spazzatura". Donna condannata a dieci mesi

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