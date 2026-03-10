32enne viola i domiciliari | dai domiciliari al carcere

Un uomo di 32 anni è stato portato in carcere dopo aver violato gli arresti domiciliari a San Martino Valle Caudina. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto, che segue una serie di controlli di routine durante i quali è stata constatata la sua assenza dalla propria abitazione. L’uomo è stato quindi trasferito in carcere per l’applicazione della misura.

Un uomo di 32 anni è stato privato della libertà personale a San Martino Valle Caudina per aver infranto le regole degli arresti domiciliari. L'Autorità Giudiziaria ha disposto l'aggravamento della misura cautelare, sostituendo il domicilio con la detenzione in carcere. L'episodio si è consumato lunedì 9 marzo 2026, quando i militari dei Carabinieri hanno constatato che il soggetto aveva superato di diverse ore il tempo consentito per rientrare nella propria abitazione dopo un'udienza in Tribunale. La violazione delle prescrizioni ha portato all'immediato arresto e al trasferimento del cittadino presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.