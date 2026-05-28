Eurostat pubblica le nazionalità con obbligo di procedura accelerata

Eurostat ha diffuso una tabella che indica le nazionalità soggette a un procedimento accelerato. Le autorità degli stati membri saranno tenute ad applicare procedure più rapide in presenza di queste nazionalità. La lista specifica le categorie di persone coinvolte e le modalità di gestione delle pratiche. La pubblicazione riguarda le misure adottate per semplificare e velocizzare le procedure amministrative in ambito migratorio.

Eurostat ha pubblicato la tabella con le nazionalità a cui gli Stati membri dovranno applicare obbligatoriamente le procedure accelerate di frontiera dopo l’entrata in vigore del Patto migrazione e asilo (il 12 giugno). Si tratta di un iter speciale sulla domanda d’asilo: va concluso in 12 settimane e prevede la finzione di non ingresso nel territorio nazionale. Il migrante, in pratica, è considerato ancora sul confine anche se si trova in Italia e deve rimanere a disposizione dell’autorità, con misure restrittive che vanno dall’obbligo di dimora al trattenimento. Queste procedure possono valere per chi è originario di un paese «sicuro», ma devono essere applicate alle nazionalità che a livello europeo presentano tassi di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiori al 20%. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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