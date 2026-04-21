Domani alle 11, Eurostat pubblicherà i dati sull'andamento del deficit e del debito pubblico italiano per il 2025. Questi numeri rappresentano un momento importante per l’Italia, che attende di conoscere l’esito della procedura per deficit eccessivo ancora aperta. La pubblicazione fornirà indicazioni sui livelli di indebitamento e sui margini di manovra fiscale del Paese.

Domani alle 11 Eurostat diffonderà i dati su deficit e debito pubblico 2025: sarà un passaggio chiave per l'Italia per la valutazioni sulla procedura per deficit eccessivo aperta sul Paese. La soglia decisiva fissata dalle regole economiche comuni è quella del 3% del Pil. L'ultima stima Istat vedeva il deficitPil italiano per il 2025 al 3,1%, ma il dato rilevante a Palazzo Berlaymont sarà quello diffuso domani. A Bruxelles trapela che basterebbe anche un valore del 2,99% perché la Commissione decida di far uscire l'Italia dall'iter, anche se andranno comunque considerate anche le prospettive future dell'indebitamento netto italiano. Al centro dell'attenzione, oltre al dato in sé, c'è quindi anche la questione tecnica dei decimali e delle modalità di pubblicazione dell'annuncio da parte dell'istituto europeo di statistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani Eurostat su deficit Italia, il 'nodo' decimali e l'uscita dalla procedura

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