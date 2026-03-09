Doccia fredda deficit mancano quasi 2 miliardi per stop procedura | l’incognita Eurostat
L'Istat ha stimato un deficit per il 2025 pari al 3,1% del pil, segnalando una mancanza di quasi 2 miliardi di euro. Questa situazione potrebbe spostare l’interruzione della procedura europea dai tempi previsti in primavera a quelli dell’autunno. La notizia arriva in un momento in cui le autorità europee stanno monitorando attentamente i conti pubblici italiani.
(Adnkronos) – La stima preliminare dell'Istat sul deficit 2025 al 3,1% del pil rischia di far slittare dalla primavera all'autunno lo stop alla procedura Ue sui conti italiani. Si tratta di una stima provvisoria ma, a quanto si apprende, di fatto mancherebbero all'appello poco meno di 2 miliardi per portare l'asticella al 2,99% necessario per uscire dal club dei Paesi con deficit eccessivo. Passaggio cruciale, seppur giocato nell'intervallo di un decimale, per ottenere flessibilità sulla spesa per la difesa in un momento di recrudescenza delle tensioni geopolitiche con la guerra contro l'Iran. La disciplina di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
