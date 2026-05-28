Europei ginnastica ritmica Raffaeli e Dragas si prendono due finali | cosa è successo

Da sportface.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima giornata di qualificazioni agli Europei di ginnastica ritmica a Varna, Sofia Raffaeli e Tara Dragas si sono qualificate per le finali. La competizione si è svolta nelle prove di cerchio e palla, con l’Italia che ha ottenuto risultati positivi. Raffaeli e Dragas hanno mostrato buone performance e sono entrate tra le migliori. La manifestazione prosegue con le fasi finali nelle prossime giornate.

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Si accende l’Europeo 2026 di ginnastica ritmica: nella prima giornata di qualificazioni seniores, tra cerchio e palla, l’Italia risponde con grinta e talento. Sofia Raffaeli e Tara Dragas centrano due finali di specialità, confermando le ambizioni azzurre in vista dei Mondiali e del prossimo ciclo olimpico. Raffaeli si presenta al cerchio con un’esecuzione pulita, difficoltà elevata e un punteggio di 29.350 che vale il secondo posto, alle spalle solo della fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev (29.750). La marchigiana supera rivali del calibro di Sofiia Ilteriakova e Stiliana Nikolova. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

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