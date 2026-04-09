Ginnastica ritmica Italia senza Raffaeli e Dragas in Coppa del Mondo Si riparte dalle Farfalle di Desio

L’Italia non sarà rappresentata da Raffaeli e Dragas nella tappa di Tashkent della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica. La competizione si svolgerà ancora una volta con le Farfalle di Desio, che si preparano a scendere in pedana per questa seconda tappa del circuito internazionale. La squadra azzurra continuerà a confrontarsi con le più forti del mondo, mentre Raffaeli e Dragas non prenderanno parte all’evento.

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica andrà in scena a Tashkent (Uzbekistan) nel weekend del 10-12 aprile: dopo l’apertura di Sòfia (Bulgaria) il massimo circuito internazionale itinerante si sposterà ancora più a Est, per la disputa dei due concorsi generali (per gruppi e individuale, uniche prove previste anche alle Olimpiadi) e delle finali di specialità (eventi non in programma ai Giochi). L’Italia si presenterà all’appuntamento senza le sue due stelle di riferimento a livello individuale: Sofia Raffaelli (bronzo olimpico e mondiale nell’all-around, reduce dal podio in Bulgaria) e Tara Dragas (protagonista nel fine settimana di Pasqua al GP di Thiais) non prenderanno parte a questa trasferta, lasciando spazio alle giovani Alice Taglietti e Giorgia Galli (entrambe classe 2007). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Italia senza Raffaeli e Dragas in Coppa del Mondo. Si riparte dalle Farfalle di Desio Ginnastica ritmica, Tara Dragas riparte dalla Francia. In Coppa del Mondo tocca alle “Farfalle di Desio”+Al momento l’Italia può fare affidamento su due gruppi di ginnastica ritmica: uno con base a Chieti e uno in allenamento a Desio. Ginnastica ritmica: a Marbella l’Italia cresce, peccato per Raffaeli e DragasIl Grand Prix di Marbella si apre con indicazioni incoraggianti per la ginnastica ritmica italiana, impegnata in una delle prime uscite stagionali in... Temi più discussi: Sofia - World Cup di Ritmica, tris Raffaeli e argento per le Farfalle. Rivivi le finali su SportfaceTv; World Cup di Ritmica: Sofia Raffaeli vince 4 medaglie, argento per le Farfalle; Fiamme oro sul podio in Coppa del mondo di acque libere, scherma, sincro e ritmica; Ginnastica ritmica, Tara Dragas riparte dalla Francia. In Coppa del Mondo tocca alle Farfalle di Desio. Ginnastica ritmica, Italia senza Raffaeli e Dragas in Coppa del Mondo. Si riparte dalle Farfalle di DesioLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica andrà in scena a Tashkent (Uzbekistan) nel weekend del 10-12 aprile: dopo l’apertura di Sòfia (Bulgaria) il massimo circuito ... oasport.it Ginnastica: Coppa del Mondo di ritmica, l'Italia firma il poker di podi di specialità a SofiaPrima tappa stagionale di World Cup, grandi soddisfazioni per l’Italia. Altre quattro medaglie da mettere in valigia e un bell’incoraggiamento per tutte le competizioni che attendono le azzurre da qui ... napolimagazine.com A Jesolo Coppa del Mondo sfortunata per la Kick Boxing Club Avellino Nessuna medaglia per il team di Capozzi - facebook.com facebook Nelle 30 competizioni delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali, gli atleti italiani hanno archiviato 23 piazzamenti nelle prime dieci posizioni tra cui spiccano una vittoria e 6 podi complessivi x.com