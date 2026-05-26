Gli Europei di ginnastica ritmica 2026 si terranno a Varna, in Bulgaria, dal 27 al 31 maggio. La competizione si svolgerà in cinque giorni e includerà diverse discipline della ginnastica ritmica. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming e in televisione, con orari ancora da comunicare. La manifestazione coinvolgerà atlete provenienti da vari paesi europei, che si sfideranno nelle varie prove previste dal programma.

Gli Europei 2026 di ginnastica ritmica si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio: la rassegna continentale animerà il cuore della primavera e lancerà la volata verso i Mondiali previsti nel mese di agosto, che rappresenteranno il primo appuntamento qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028. L’evento prevede la disputa dei concorsi generali per individualiste e per i gruppi, oltre alle finali di specialità (prove in calendario alle Olimpiadi) e alle gare per le juniores. L’Italia punta a essere grande protagonista. Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale sul giro completo: la fuoriclasse marchigiana tornerà nella località in cui fece il suo debutto continentale da senior ormai cinque anni fa e in cui firmò i grandi trionfi iridati nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei ginnastica ritmica 2026: programma, orari, tv, streaming

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15 03 2026 CALCO GINNASTICA RITMICA QUARTO TURNO

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