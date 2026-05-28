Durante gli Europei di Ginnastica Ritmica a Varna, le atlete italiane nella categoria juniores hanno ottenuto la qualificazione alla finale. Nella sessione di qualificazione, le ginnaste hanno concluso con un punteggio di 95 punti, posizionandosi ottave nel Team Ranking. Due atlete, Cassano e Ajello, sono riuscite a passare alla fase finale della competizione. La giornata si è conclusa con il passaggio diretto di entrambe alla finale.

L’Italia junior brilla agli Europei di Ginnastica Ritmica di Varna. Nella lunghissima giornata di qualificazioni, le giovani azzurre hanno mostrato personalità e qualità, chiudendo all’ottavo posto nel Team Ranking con 95.650 punti. Un risultato significativo, soprattutto perché l’Italia è stata la migliore tra le Federazioni che hanno schierato quattro diverse ginnaste. La copertina va a Flavia Cassano e Ludovica Ajello, entrambe qualificate per le finali di specialità. Cassano ha incastrato al cerchio, ottenendo 25.350 punti e il quarto miglior punteggio complessivo dell’attrezzo. Una prova solida, elegante e matura, che conferma il valore della ginnastica pugliese anche in campo individuale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei di Ritmica, Cassano e Ajello volano in finale: l’Italbaby sorride a Varna

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