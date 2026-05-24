Europei di Ritmica 2026 Varna accende lo spettacolo | nuova formula All Around e copertura Rai

Da sportface.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Europei di Ginnastica Ritmica 2026 si svolgeranno a Varna dal 27 al 31 maggio. La manifestazione introdurrà una nuova formula chiamata All Around. La copertura televisiva sarà assicurata dalla Rai.

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Gli Europei di Ginnastica Ritmica 2026 sono pronti a prendersi la scena a Varna, in Bulgaria, dal 27 maggio al 31 maggio. La 42esima edizione della rassegna continentale si svolgerà al Palace of Culture and Sports e farà registrare numeri importanti: 364 ginnaste da 42 Paesi, tra individualiste, junior, senior e squadre senior. Grande novità sarà la formula dell’All Around individuale, pensata per rendere la gara più televisiva e dinamica. Le migliori 20 ginnaste delle qualificazioni, più eventualmente una rappresentate del Paese ospitante, accederanno alla finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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