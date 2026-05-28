Una parte dei dirigenti di +Europa ha occupato pacificamente questa mattina la sede del partito a Roma, in via Nazionale 172. La richiesta riguarda il rispetto delle regole statutarie e la convocazione degli organi interni. La protesta ha creato un clima di alta tensione all’interno dell’organizzazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni specifiche dell’occupazione. La situazione è ancora in evoluzione, senza ulteriori sviluppi disponibili.

Hallissey e Della Vedova guidano la protesta interna contro la gestione del partito: chiesti assemblea, bilancio e congresso Clima di altissima tensione dentro +Europa. Una parte dei dirigenti del partito ha avviato questa mattina un’occupazione pacifica della sede nazionale di via Nazionale 172, a Roma, chiedendo il ripristino della legalità statutaria e la convocazione degli organismi interni. All’iniziativa partecipano, tra gli altri, il presidente di +Europa Matteo Hallissey e il deputato Benedetto Della Vedova, insieme ad altri dirigenti e iscritti. Al centro della protesta ci sono la convocazione dell’Assemblea per l’elezione del presidente, l’approvazione del bilancio e la richiesta di un congresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - +Europa si "auto-occupa": rivolta nella sede del partito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Spagna, “Guardia Civil nella sede del Partito Socialista”La Guardia Civil ha fatto irruzione nella sede del Partito Socialista in Spagna nell’ambito di un’indagine su un presunto finanziamento illecito.

Madrid, perquisizioni nella sede del Partito Socialista del premier SanchezA Madrid, le forze dell'ordine stanno effettuando perquisizioni nella sede centrale del Partito Socialista, diretto dal primo ministro.

Argomenti più discussi: Mercato auto europeo in crescita anche ad aprile: +7,0% con 1.152.315 immatricolazioni; La Cina si sta mangiando il Made in Italy (e l'Europa): perché abbiamo paura di difenderci?; Leapmotor: quasi 100mila auto dalla Cina all’Europa a bordo di Grimaldi; Europa verde a due velocità: avanti tutta sulla casa, marcia indietro sulle auto.

+Europa si auto-occupa: rivolta nella sede del partitoHallissey e Della Vedova guidano la protesta interna contro la gestione del partito: chiesti assemblea, bilancio e congresso ... ilgiornale.it

Paura/gettare basi infondate per la prima auto elettrica? reddit

AUTOTRASPORTI CECCOBAO S.N.C. DI CECCOBAO MASSIMO - Results on X | Live Posts & Updates x.com