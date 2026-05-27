Spagna Guardia Civil nella sede del Partito Socialista
La Guardia Civil ha fatto irruzione nella sede del Partito Socialista in Spagna nell’ambito di un’indagine su un presunto finanziamento illecito. La questura ha eseguito perquisizioni e sequestrati documenti relativi alle finanze del partito. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di individui o sui motivi specifici dell’operazione. L’indagine riguarda possibili irregolarità nelle fonti di finanziamento del partito e coinvolge atti amministrativi e contabili.
Agenti della Guardia Civil in Spagna si sono presentati all’alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe) a Madrid. Lo riporta El Confidencial ma la notizia è stata confermata anche da altri media. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma, in udienza ufficiale dal Papa Leone XIV nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. Secondo fonti vicine all’inchiesta citate dall’agenzia Efe, le operazioni, destinate a proseguire nella giornata, mirano a raccogliere documenti, file e materiale relativo a pagamenti in contanti avvenuti nel Psoe tra il 2017 e il 2024 per la liquidazione di spese di dirigenti e impiegati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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In Spagna scrivono che la Guardia Civil è nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid x.com
Agenti della Guardia Civil spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), in via Ferraz a Madrid, secondo quanto anticipato da El Confidencial e confermato da altri media. #ANSA https://www.ansa.it/sito/n facebook
Qualcuno sa se c'è un'app per vedere la guardia civile e la polizia in tempo reale, che funzioni in Asturias? reddit
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