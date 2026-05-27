Spagna Guardia Civil nella sede del Partito Socialista

Notizia in breve

La Guardia Civil ha fatto irruzione nella sede del Partito Socialista in Spagna nell’ambito di un’indagine su un presunto finanziamento illecito. La questura ha eseguito perquisizioni e sequestrati documenti relativi alle finanze del partito. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di individui o sui motivi specifici dell’operazione. L’indagine riguarda possibili irregolarità nelle fonti di finanziamento del partito e coinvolge atti amministrativi e contabili.