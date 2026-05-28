Più di sei italiani su dieci non riescono a coprire le spese fino alla fine del mese, secondo i dati di Eurispes. Il 10% della popolazione più ricca detiene quasi il 60% della ricchezza totale del paese. La situazione economica nel 2026 viene descritta come complessa, con diverse crisi in corso. I dati evidenziano una forte disuguaglianza e difficoltà finanziarie per la maggior parte delle famiglie.

Sei italiani su 10 (62,1%) arrivano a fine mese con fatica e, per riuscirci, circa un terzo della popolazione deve usare i risparmi accumulati. A rivelarlo è la 38ª edizione del rapporto Eurispes, da cui emerge una situazione economica «segnata da fragilità diffusa». Oltre il 45% delle famiglie, infatti, afferma di avere difficoltà nell’affrontare il pagamento del canone d’affitto. Seguono le utenze con il 28,7% il mutuo con il 27,2% e le spese mediche con il 25,5%. Il rapporto mostra poi forti disuguaglianze nella concentrazione della ricchezza: dall’indagine risulta che il 10% più ricco delle famiglie italiane detiene il 59,9% della ricchezza nazionale, mentre la metà più povera appena il 7,4%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Eurispes: «Più di 6 su 10 non arrivano a fine mese. Il 10% più ricco detiene il 59,9% della ricchezza»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eurispes: «Più di 6 persone su 10 faticano ad arrivare a fine mese. Il 10% più ricco detiene il 59,9% della ricchezza totale»Secondo un rapporto dell’Eurispes, oltre il 60% della popolazione ha difficoltà a coprire le spese mensili.

Stalking: Eurispes, quello online il più diffuso, ne hanno esperienza almeno 3 italiani su 10Il cyberstalking è il reato online più diffuso in Italia, coinvolgendo il 28,2% della popolazione.

Temi più discussi: Analisi sulle competenze dei lavoratori in Italia; L’Intelligenza Artificiale è ovunque, tranne nelle statistiche sulla produttività; Stalking: Eurispes, quello online il più diffuso, ne hanno esperienza almeno 3 italiani su 10; Crisi del giornalismo in Italia: testate locali online, fake news e lavoro precario.

Eurispes: Più di 6 persone su 10 faticano ad arrivare a fine mese. Il 10% più ricco detiene il 59,9% della ricchezza totaleFara: l’Italia del 2026 è un Paese che si trova dinanzi a una costellazione di crisi che non sono emergenze da gestire con il metodo del rattoppo, ma nodi che, se non sciolti, rischiano di stringerci ... msn.com

Stalking: Eurispes, quello online il più diffuso, ne hanno esperienza almeno 3 italiani su 10Le vittime appartengono soprattutto alle fasce d’età più giovani: emerge dal Rapporto Italia 2026 dell'Eurispes pubblicato oggi ... adnkronos.com