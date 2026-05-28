Eurispes | Più di 6 su 10 non arrivano a fine mese Il 10% più ricco detiene il 59,9% della ricchezza
Più di sei italiani su dieci non riescono a coprire le spese fino alla fine del mese, secondo i dati di Eurispes. Il 10% della popolazione più ricca detiene quasi il 60% della ricchezza totale del paese. La situazione economica nel 2026 viene descritta come complessa, con diverse crisi in corso. I dati evidenziano una forte disuguaglianza e difficoltà finanziarie per la maggior parte delle famiglie.
Sei italiani su 10 (62,1%) arrivano a fine mese con fatica e, per riuscirci, circa un terzo della popolazione deve usare i risparmi accumulati. A rivelarlo è la 38ª edizione del rapporto Eurispes, da cui emerge una situazione economica «segnata da fragilità diffusa». Oltre il 45% delle famiglie, infatti, afferma di avere difficoltà nell’affrontare il pagamento del canone d’affitto. Seguono le utenze con il 28,7% il mutuo con il 27,2% e le spese mediche con il 25,5%. Il rapporto mostra poi forti disuguaglianze nella concentrazione della ricchezza: dall’indagine risulta che il 10% più ricco delle famiglie italiane detiene il 59,9% della ricchezza nazionale, mentre la metà più povera appena il 7,4%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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