Secondo un rapporto dell'Eurispes, la politica attuale si concentra più sulle emozioni che sui temi concreti, spingendo i cittadini a mobilitarsi per grandi cause. L’analisi evidenzia che le politiche pubbliche dovrebbero essere coerenti e interconnesse, ma spesso risultano frammentate e scollegate tra loro. La tendenza a privilegiare l’aspetto emotivo rischia di distogliere l’attenzione da interventi strutturali e di lungo termine.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Le politiche non possono essere un insieme di interventi scollegati, al contrario, devono essere coerenti e interdipendenti. Il recupero –o la ricostruzione– di un modello di crescita che combini gli elementi quantitativi con quelli qualitativi, quelli economici con quelli sociali e culturali: in altre parole, la grande causa della lotta all'esclusione nei suoi molteplici aspetti, richiede una capacità e una volontà di progettare che, in questa fase storica, è difficile riscontrare nel dibattito politico italiano. Questo, perché la politica italiana è dominata da una grammatica che privilegia l'emozione sull'argomento, lo slogan sulla proposta, la visibilità sulla competenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eurispes: la politica privilegia emozione ad argomento, mobilitarsi per grandi cause

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moscioli selvatici di Portonovo, tra politica e scienza. Italia Nostra: «Argomento serio che richiede comportamenti seri»L’associazione Italia Nostra ha espresso preoccupazione sulla pesca del mosciolo selvatico di Portonovo, Ancona e Numana.

“La guerra non allarma abbastanza i politici, alziamo la voce”: su “Io scelgo” la petizione delle donne che chiedono di mobilitarsi per la paceIn Italia, diverse donne hanno lanciato una petizione attraverso la piattaforma “Io scelgo” per chiedere un impegno maggiore delle istituzioni sulla...