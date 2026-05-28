Eurispes | la politica privilegia emozione ad argomento mobilitarsi per grandi cause

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un rapporto dell'Eurispes, la politica attuale si concentra più sulle emozioni che sui temi concreti, spingendo i cittadini a mobilitarsi per grandi cause. L’analisi evidenzia che le politiche pubbliche dovrebbero essere coerenti e interconnesse, ma spesso risultano frammentate e scollegate tra loro. La tendenza a privilegiare l’aspetto emotivo rischia di distogliere l’attenzione da interventi strutturali e di lungo termine.

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Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Le politiche non possono essere un insieme di interventi scollegati, al contrario, devono essere coerenti e interdipendenti. Il recupero –o la ricostruzione– di un modello di crescita che combini gli elementi quantitativi con quelli qualitativi, quelli economici con quelli sociali e culturali: in altre parole, la grande causa della lotta all'esclusione nei suoi molteplici aspetti, richiede una capacità e una volontà di progettare che, in questa fase storica, è difficile riscontrare nel dibattito politico italiano. Questo, perché la politica italiana è dominata da una grammatica che privilegia l'emozione sull'argomento, lo slogan sulla proposta, la visibilità sulla competenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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