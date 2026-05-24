Moscioli selvatici di Portonovo tra politica e scienza Italia Nostra | Argomento serio che richiede comportamenti seri
L’associazione Italia Nostra ha espresso preoccupazione sulla pesca del mosciolo selvatico di Portonovo, Ancona e Numana. La discussione riguarda la possibilità di continuare a catturare questa specie in un momento di attenzione sulla sua tutela. La posizione si basa sulla necessità di comportamenti responsabili, considerando l’attuale situazione. Il dibattito coinvolge aspetti legati alla regolamentazione e alla sostenibilità della pesca, senza indicare decisioni definitive o interventi immediati.
ANCONA – Anche l’associazione Italia Nostra entra nel dibattito sull’opportunità o no di pescare il mosciolo selvatico di Portonovo, Ancona e Numana in questa determinata fase storica.La sezione di Ancona “Vincenzo Pirani” ritiene infatti che «Le ultime vicende dimostrano come la politica renda. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
I moscioli selvatici sono tornati, riparte la pesca dopo un annoA quasi un anno dalla chiusura, venerdì 15 maggio riprende la pesca dei moscioli selvatici lungo la costa anconetana.
Stanley Tucci a Portonovo, atto d’amore per i moscioli. Federica Rubini: “L’esperienza più bella” / VideoA Portonovo, in provincia di Ancona, si sono svolti incontri tra celebrità e il mare, con momenti dedicati ai moscioli, un mollusco locale.
Si parla di: Moscioli del Conero, Italia Nostra attacca: La politica ignora scienza e tutela ambientale.
Stanley Tucci a Portonovo, atto d’amore per i moscioli. Federica Rubini: L’esperienza più bella / VideoIl famoso attore ha scelto il ristorante Emilia come tappa della sua serie sulla cucina italiana, di cui è grande estimatore. Per il Conero una vetrina internazionale senza precedenti ... msn.com
Portonovo, raccolta del mosciolo dal 15 maggio: Speriamo niente battute d’arrestoANCONA - A Portonovo la ristorazione ha inaugurato la stagione 2026. Gli ultimi weekend di bel tempo hanno fatto registrare il sold out, altrettanto le prenotazioni lungo l’imminente ponte del 1° ... corriereadriatico.it