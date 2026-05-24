Moscioli selvatici di Portonovo tra politica e scienza Italia Nostra | Argomento serio che richiede comportamenti seri

Notizia in breve

L’associazione Italia Nostra ha espresso preoccupazione sulla pesca del mosciolo selvatico di Portonovo, Ancona e Numana. La discussione riguarda la possibilità di continuare a catturare questa specie in un momento di attenzione sulla sua tutela. La posizione si basa sulla necessità di comportamenti responsabili, considerando l’attuale situazione. Il dibattito coinvolge aspetti legati alla regolamentazione e alla sostenibilità della pesca, senza indicare decisioni definitive o interventi immediati.