In Italia, il numero di persone che raggiungono i 100 anni è più che raddoppiato in sedici anni. La maggior parte di queste persone vive in famiglia, senza essere ospitata in strutture assistenziali. La notizia arriva da un rapporto pubblicato dall’Eurispes, che evidenzia questa crescita tra i centenari italiani e la loro preferenza nel vivere nel proprio contesto familiare.

Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - I centenari italiani "sono più che raddoppiati in sedici anni, e la quasi totalità di loro vive in famiglia, non in strutture assistenziali. La longevità estrema produce, oltre una certa soglia, un plateau biologico che nessun modello demografico classico aveva previsto. L'Italia non sta semplicemente 'accumulando' anziani: sta producendo una forma di vecchiaia che non ha precedenti storici, con caratteristiche che smentiscono alcune delle assunzioni su cui si fondano le politiche correnti". Lo evidenzia il rapporto Eurispes 2026. "L'Italia è il paese più vecchio d'Europa: al 2025, il 24,7% della popolazione ha più di 65 anni, con un'età mediana di 48,7 anni, la più alta nell'Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eurispes: centenari più che raddoppiati in 16 anni in Italia e la quasi totalità vive in famiglia

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