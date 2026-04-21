P er anni abbiamo guardato a certi angoli remoti del mondo con un misto di invidia e ammirazione: villaggi arrampicati sulle montagne della Sardegna, isole giapponesi immerse nel blu o coste lussureggianti dell’America Centrale, dove il tempo sembra essersi fermato e i centenari non sono l’eccezione, ma la regola. Queste oasi di eterna giovinezza, chiamate Zone blu, stanno però per affrontare una piccola rivoluzione. Non basteranno più i racconti degli anziani o il fascino delle tradizioni locali per ottenere questo prestigioso titolo: la scienza ha deciso di scendere in campo per stabilire regole ferree. Longevità da record: la scienza svela i “segreti” della donna vissuta fino a 117 anni X Leggi anche › I segreti della longevità? Su Netflix li svela la serie “Zone blu” Zone blu della longevità, dalla leggenda a dati precisi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio al "fai da te", i luoghi dove si vive più a lungo dovranno d'ora in avanti rispettare parametri rigorosi. Un team internazionale di esperti fissa i nuovi criteri per riconoscere le aree che ospitano i centenari più sani del mondo

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