Valeria e Youssef | al Teatro Biondo lo spettacolo che racconta l' amore incondizionato e la fede nell’Islam

Mercoledì 15 aprile alle 21 si terrà al Teatro Biondo di Palermo la prima dello spettacolo

Debutta mercoledì 15 aprile alle ore 21, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Valeria e Youssef scritto da Angela Dematté e diretto da Andrea Chiodi. Protagonisti sono Mariangela Granelli e Ugo Fiore, firma le scene GuidoBuganza, le luci sono di Cesare Agoni, i.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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