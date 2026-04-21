A Madrid, il tennista italiano ha mostrato di aver scelto le scarpe da trail running, confermando un interesse recente per questo tipo di calzature. La sua presenza in città con scarpe specifiche per questa disciplina ha attirato l’attenzione dei presenti. La scelta di utilizzare tale attrezzatura si è resa evidente durante un evento pubblico, senza che siano stati forniti commenti ufficiali. La notizia è stata riportata da vari mezzi di informazione specializzati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ma quindi anche Jannik Sinner è diventato un fan delle scarpe da trail running? A quanto pare sì, o almeno così sembrerebbe stando alle ultime immagini in arrivo in queste ore dalla Spagna. Fresco di ritorno al numero 1 dell'ATP globale, il buon Jannik è stato immortalato al suo arrivo a Madrid - dove tenterà di diventare il primo tennista della storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Attitude da campione in carica e look sportivo come di consueto,...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche Jannik Sinner si è convertito alle scarpe da trail running, ce lo ha dimostrato a Madrid

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