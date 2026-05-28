Estrazioni del Lotto di giovedì 28 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nell’estrazione del Lotto di giovedì 28 maggio 2026, sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 7, 14, 23, 36, 42 e 55. Non sono stati registrati annunci di vincite o premi particolari relativi a questa estrazione. La schedina vincente con i numeri estratti è stata distribuita in diverse zone della città. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali vincite immediate o altre operazioni collegate.

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Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 28 maggio 2026: I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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