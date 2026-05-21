Estrazioni del Lotto di giovedì 21 maggio 2026 | la ruota di Napoli
Giovedì 21 maggio 2026, si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in questa sessione, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui numeri estratti. La lotteria si è tenuta come di consueto, con la partecipazione di numerosi giocatori che hanno seguito l'evento in diretta. Gli appassionati attendono ora di conoscere i numeri estratti e di verificare eventuali vincite.
Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 21 maggio 2026: I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
del lotto di giovedì 14 maggio 2026
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