Estrazioni del Lotto di giovedì 14 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Giovedì 14 maggio 2026 sono state estratte le combinazioni vincenti del Lotto su diverse ruote, tra cui Napoli, Cagliari e Firenze. La ruota di Napoli ha prodotto i numeri 34, 62, 37, 61 e 11. In altre città sono usciti numeri come 18, 1, 37, 16, 59 a Bari e 70, 33, 42, 39, 8 a Firenze. Nella sessione nazionale sono stati estratti i numeri 4, 10, 60, 41 e 13. Per il SuperEnalotto sono stati annunciati i numeri 72, 74,

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Bari: 18 1 37 16 59Cagliari: 29 67 49 4 10Firenze: 70 33 42 39 8Genova: 57 48 87 52 25Milano: 86 34 59 53 51Napoli: 34 62 37 61 11Palermo: 50 54 36 4Roma: 40 46 70 79 37Torino: 89 32 55 53 19Venezia: 51 84 85 66 20Nazionale: 4 10 60 41 13 Numeri SuperEnalotto di oggi: 72 74 31 85 84 56Jolly. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026 Sullo stesso argomento Estrazioni del Lotto di giovedì 5 marzo 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo 2026:in aggiornamentoI numeri estratti su tutte le ruote. Estrazioni del Lotto di giovedì 2 aprile 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 86 69 15 81 58 CAGLIARI 06 55 36 30 16 FIRENZE 89 01 10 45 74 GENOVA 60 64 46 80 22 MILANO 20 69 73 60 10... Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 8 maggio; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 maggio 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 5 maggio 2026: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti, quote e montepremi. Estrazioni 12 maggio: Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto. I numeri vincenti di stasera ift.tt/7IO9ept x.com Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 14 maggio 2026: numeri vincenti e quoteLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, giovedì 14 aprile 2026: in diretta dalle 20 tutti i numeri vincenti con quote e vincite ... fanpage.it Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 14 maggio 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 14 maggio 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i ... giornalelavoce.it