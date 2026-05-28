Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 maggio 2026

Alle 20,30 di oggi, 28 maggio 2026, è avvenuta l’estrazione del VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta. La lotteria consente di vincere una casa indovinando i numeri corretti. I numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. La schedina può essere compilata online o presso i punti vendita autorizzati. La possibilità di vincita dipende dall’estrazione di cinque numeri esatti.

Estrazione VinciCasa oggi 28 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 27 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 26 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 25 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 24 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 23 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 28 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia

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