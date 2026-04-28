Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 aprile 2026

Oggi, martedì 28 aprile 2026, alle ore 20:30 si è tenuta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti di questa sera sono stati annunciati subito dopo l’estrazione, che si è svolta presso la sede del concorso. L’evento ha coinvolto i partecipanti che avevano acquistato i biglietti in tutta Italia.

Estrazione VinciCasa oggi 28 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 28 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 27 APRILE 2026 ESTRAZIONE 26 APRILE 2026 ESTRAZIONE 25 APRILE 2026 ESTRAZIONE 24 APRILE 2026 ESTRAZIONE 23 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 28 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 28 aprile 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 28 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 28 marzo 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 26 aprile; VinciCasa: centrati quattro ‘4’ nel concorso del 22 aprile; VinciCasa premia Albano Laziale (RM), al fortunato una casa e 200mila euro; VinciCasa, l’estrazione di sabato 18 aprile. Estrazione Superenalotto oggi 27 aprile 2026: i numeri vincentiEstrazione Superenalotto oggi lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti estratti. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 117 di lunedì 27 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook