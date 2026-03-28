Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 marzo 2026

Oggi, 28 marzo 2026, alle ore 20,30, si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il concorso che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati comunicati poco dopo la conclusione del sorteggio. L’estrazione si è svolta in una delle location ufficiali del gioco, con la pubblicazione dei risultati immediatamente disponibili sul sito ufficiale.

Estrazione VinciCasa oggi 28 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 28 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 27 MARZO 2026 ESTRAZIONE 26 MARZO 2026 ESTRAZIONE 25 MARZO 2026 ESTRAZIONE 24 MARZO 2026 ESTRAZIONE 23 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 28 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 28 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 28 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 28 febbraio 2026 Tutto quello che riguarda Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di lunedì 23 marzo; Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85; VinciCasa premia Roma, al fortunato una casa e 200mila euro; VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo. Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85Win for Life VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo 2026 non assegna il ‘5’, ma premia gli unici due 4 con 718 euro. gioconews.it VinciCasa, vinta una casa a Roma. E’ la 227esima dalla nascita del giocoNell’estrazione di ieri, lunedì 23 marzo 2026, è stata vinta una casa grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it Estrazione Vincicasa n. 81 di domenica 22 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook