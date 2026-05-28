Le società di Serie A2 stanno avviando i primi passi per la scelta dell'allenatore della prossima stagione, con alcuni nomi come Leka e Ciani tra i candidati. Contestualmente, si stanno cercando anche nuovi membri per le dirigenze delle squadre. Le operazioni di casting sono in fase iniziale, con diversi nomi ancora in discussione. La ricerca si concentra sulla definizione dei profili più adatti per rafforzare il team tecnico e dirigenziale.

Le società di Serie A2 sono impegnatissime nella ricerca dei tasselli giusti da inserire nelle dirigenze e contemporaneamente iniziano a sfogliare la margherita intorno ai nomi dei possibili allenatori per la prossima stagione e già qualcosa si è mosso. è quello che sta facendo anche il Pistoia Basket che guarda interessato anche alle mosse delle concorrenti. Demis Cavina sarà alla guida della Fortitudo Bologna dopo l’addio di Attilio Caja, Andrea Diana è confermatissimo sulla panchina della Libertas Livorno così come Stefano Pillastrini su quella di Cividale. Sicura anche la riconferma a Mestre di Mattia Ferrari, mentre Brindisi, dopo aver... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Estra, parte il casting per la panchina. Tra i nomi possibili anche Leka e Ciani

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