A Torino è iniziato il casting per la scelta del nuovo allenatore dopo le recenti dimissioni. Tra i nomi circolati c'è anche quello di Gattuso, insieme ad altri profili ancora da ufficializzare. La dirigenza sta valutando attentamente le candidature per evitare errori commessi in passato, come quello che ha portato alle dimissioni dell'ultimo allenatore. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Chi sono gli altri profili oltre a Gattuso nella lista?. Come intende la dirigenza evitare l'errore Baroni nella nuova scelta?. Perché il Torino rifiuta i tecnici considerati solo traghettatori?. Quale strategia adotterà Cairo per costruire un progetto solido?.? In Breve Dirigenza Cairo e Petrachi valuta il passaggio tra continuità e rinnovamento tecnico.. D'Aversa garantisce la salvezza matematica dopo l'ultima fase del torneo.. L'ex tecnico Baroni rappresenta il precedente errore gestionale dell'estate scorsa.. Gattuso cerca il rilancio dopo la recente esperienza con la Nazionale.. Il Torino avvia ufficialmente la ricerca del nuovo tecnico per la prossima stagione, inserendo Gennaro Gattuso tra i profili che potrebbero sedere sulla panchina granata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, si apre il casting per la panchina: Gattuso tra i nomi

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