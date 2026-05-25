Torino, chi sarà il sostituto di D’Aversa? È iniziato il casting per la panchina dei granata, ecco chi sono i nomi in lista. Il futuro della panchina granata entra nel vivo e in casa Torino è giunto il momento delle decisioni cruciali in vista della prossima stagione sportiva. Nonostante un finale di campionato estremamente positivo, l’idea principale della dirigenza è quella di separarsi dall’attuale tecnico D’Aversa. Il club nutre una profonda e sincera gratitudine verso l’allenatore, vero artefice di una preziosa salvezza conquistata con il ragguardevole bottino di 18 punti in 12 partite. Tuttavia, l’intenzione societaria è tracciata: si vuole puntare con decisione su un profilo emergente, con l’obiettivo di proporre un’identità di gioco spiccatamente più offensiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, inizia il casting per la panchina: verso l’addio con D’Aversa, 5 nomi per il nuovo allenatore. Ultimissimi sviluppi

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