Torino inizia il casting per la panchina | verso l’addio con D’Aversa 5 nomi per il nuovo allenatore Ultimissimi sviluppi
Inizia il casting per la panchina del Torino, con cinque nomi in corsa come possibili sostituti di D’Aversa. Il club sta valutando diverse opzioni per il nuovo allenatore, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve, dopo le ultime discussioni tra la dirigenza e i candidati. La scelta del tecnico influenzerà il prosieguo della stagione.
Torino, chi sarà il sostituto di D’Aversa? È iniziato il casting per la panchina dei granata, ecco chi sono i nomi in lista. Il futuro della panchina granata entra nel vivo e in casa Torino è giunto il momento delle decisioni cruciali in vista della prossima stagione sportiva. Nonostante un finale di campionato estremamente positivo, l’idea principale della dirigenza è quella di separarsi dall’attuale tecnico D’Aversa. Il club nutre una profonda e sincera gratitudine verso l’allenatore, vero artefice di una preziosa salvezza conquistata con il ragguardevole bottino di 18 punti in 12 partite. Tuttavia, l’intenzione societaria è tracciata: si vuole puntare con decisione su un profilo emergente, con l’obiettivo di proporre un’identità di gioco spiccatamente più offensiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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