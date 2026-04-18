Aosta celebra l’artigianato | un’estate ricca di eventi e tradizioni

Aosta si prepara a un’estate dedicata all’artigianato con numerosi eventi e tradizioni. La città ospiterà la 57ª edizione della Foire d’été, che si terrà nel centro storico il primo agosto, dalle 10:00 alle 20:30. L’evento riunisce artigiani locali e visitatori, offrendo una vetrina delle produzioni tradizionali e delle novità del settore. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dagli appassionati e dagli operatori del settore.

Il cuore pulsante dell’artigianato valdostano si prepara a un’estate di grandi appuntamenti, con la conferma della 57a edizione della Foire d’été che animerà il centro storico di Aosta il primo agosto, dalle ore 10:00 alle 20:30. La decisione è arrivata dopo l’approvazione delle manifestazioni estive dedicate alle tradizioni manuali da parte della Giunta regionale, dando il via ufficiale a un calendario che punta a valorizzare le maestranze locali attraverso diverse iniziative strategiche. Un calendario denso tra Piazza Chanoux e le eccellenze del territorio. La programmazione estiva si preannuncia estremamente articolata, concentrando molti dei momenti salienti nella zona di Aosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aosta celebra l’artigianato: un’estate ricca di eventi e tradizioni Notizie correlate Leggi anche: Salmeggia 400: Nembro celebra Enea Salmeggia con una ricca rassegna di eventi culturali Roncofreddo: “Piccoli Mondi” celebra arte, paesaggio e tradizioni con un ricco calendario eventi fino a giugno.Roncofreddo, un gioiello nascosto nella provincia di Cesena, si prepara ad accogliere “Piccoli Mondi”, una rassegna culturale che dal 20 febbraio al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bosconero celebra l’artigianato: tre giorni di eventi tra inclusione, spettacoli e tradizione; Aperte le iscrizioni per le manifestazioni estive dell'artigianato di tradizione - AostaSera; Cosa fare nel fine settimana in Valle d’Aosta; Domani, 15 aprile, l’Italia celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy. Artigianato, la Foire d'été in calendario il primo agostoLa 57/a edizione della Foire d'été - rassegna dedicata all'artigianato tradizionale valdostano - è in calendario il primo agosto nel centro storico di Aosta (dalle 10 alle 20,30). (ANSA) ... ansa.it Artigianato protagonista degli eventi estivi ad AostaL'artigianato tipico valdostano non va in vacanza, anzi, in estate, moltiplica gli eventi. Il calendario delle manifestazioni dedicate a questo settore è stato presentato oggi ad Aosta nel nuovo ... ansa.it La Valle d'Aosta in tv Network. . PASSIONE REINES Ha preso il via domenica 29 marzo a Pont-Saint-Martin il 69ème Concours Régional des Batailles de Reines, manifestazione che da quasi settant’anni celebra l’allevamento, la cultura e lo spirito di comunit facebook