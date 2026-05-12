Roma approva il Piano del Tevere | il fiume torna al centro della città

Roma ha approvato il nuovo Piano del Tevere, un progetto che prevede il riassetto della zona fluviale della città. Il piano mira a riqualificare le aree lungo il fiume, con interventi di sistemazione e riqualificazione degli spazi pubblici. L’approvazione è avvenuta nella giornata del 12 maggio 2026, dopo un percorso di discussioni e analisi che ha coinvolto diverse istituzioni e tecnici. La decisione mira a ripensare il ruolo del fiume nel tessuto urbano.

Roma, 12 maggio 2026 – Il Tevere non più come confine, ma come dorsale della Roma del futuro. L’Assemblea capitolina ha approvato il Piano Strategico e Operativo del Tevere, il nuovo strumento di indirizzo e programmazione con cui Roma Capitale punta a restituire centralità al fiume, trasformandolo in una grande infrastruttura ambientale, paesaggistica e urbana. Il Piano, promosso dall’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, con il coordinamento tecnico-scientifico del professor Carlo Gasparrini e il supporto di Risorse per Roma Spa, ha natura strategica e programmatica, non prescrittiva. L’obiettivo è sviluppare la visione già delineata dal Piano Regolatore Generale attraverso gli Ambiti di Programmazione Strategica, arricchendola con contenuti operativi e progettuali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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