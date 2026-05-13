Tevere al via il piano di rimozione dei relitti incagliati nel fiume

È iniziato il piano di rimozione dei relitti nel fiume Tevere, che coinvolge l’estrazione di imbarcazioni semisommerse, scafi in disuso e vari detriti ingombranti. Questi oggetti si trovano nel letto del fiume e sono stati identificati come un ostacolo e una fonte di preoccupazione. L’intervento mira a eliminare i materiali presenti nel corso d’acqua.

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Imbarcazioni semisommerse, vecchi scafi in disuso e detriti ingombranti. Si può trovare di tutto sotto il pelo dell’acqua: e la loro permanenza nel letto del Tevere, rappresenta un problema da affrontare.La Capitaneria di porto di Roma, nel 2022, aveva documentato la presenza di 19 relitti di.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino, bonifica nel Tevere: rimossi 15 relitti dagli arginiFiumicino, 11 maggio 2026 – L’intervento, frutto della sinergia tra la Regione Lazio e la Capitaneria di Porto di Roma, con il coinvolgimento del... Roma approva il Piano del Tevere: il fiume torna al centro della cittàRoma, 12 maggio 2026 – Il Tevere non più come confine, ma come dorsale della Roma del futuro. Temi più discussi: Più parchi e piste ciclabili: ecco come diventerà il Tevere nei prossimi anni nel piano del Comune di Roma; Roma approva il Piano Strategico del Tevere: il fiume torna al centro della rigenerazione urbana e della mobilità sostenibile; Roma approva il Piano del Tevere: il fiume torna al centro della città; Roma, il piano per il nuovo Tevere: parchi, ciclabili e navi elettriche. Bell Cranell livello 6 con il suo vanadis Tevere contro Kamaboko Gonpachiro chi è migliore e più forte reddit Valleriani, Matteo - Results on X | Live Posts & Updates x.com Più parchi e piste ciclabili: ecco come diventerà il Tevere nei prossimi anni nel piano del Comune di RomaPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... romatoday.it Operazione Tevere Pulito della Guardia Costiera, al via il recupero di relitti a FiumicinoL’intervento, frutto della sinergia tra la Regione Lazio e la Capitaneria di Porto di Roma, con il coinvolgimento del Comune di Fiumicino, punta al ripristino del decoro ambientale e della sicurezza d ... terzobinario.it