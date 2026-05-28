Per l’estate 2026, il colore rosa che sta conquistando il settore beauty è il litchi pink, una tonalità che richiama freschezza ed esotismo. Questa sfumatura, chiamata così per il suo richiamo al frutto del litchi, si sta diffondendo tra i prodotti di make-up e cosmetici, diventando un elemento distintivo della stagione. La tonalità si distingue per la sua vivacità e delicatezza, e viene proposta come una delle principali novità nel settore.

C’è un nuovo rosa che sta conquistando il beauty dell’estate 2026 e già dal nome detta la linea: il litchi pink, una nuance che evoca subito qualcosa di fresco, succoso ed esotico. Il rosa litchi protagonista del make-up estivo. Il rosa litchi non è il classico rosa bon-ton, né il fucsia acceso da serata. È una via di mezzo più morbida, con una punta lattiginosa e un sottotono caldo che ricorda la buccia del frutto tropicale. Il suo successo sta tutto nella versatilità: sta bene quasi sempre, non impone un look costruito e si adatta facilmente alla pelle leggermente abbronzata. Sulle labbra funziona sia in versione gloss, per un effetto bagnato e leggero, sia in stick più satinati che danno subito un’aria curata senza sembrare “troppo truccata”. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Estate al gusto litchi: il rosa che non deve mancare nella trousse

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