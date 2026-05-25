La lozione viso SPF 50 è consigliata per l’uso sia al mare che in città durante l’estate. La protezione solare deve essere applicata quotidianamente, indipendentemente dalla stagione, per prevenire danni alla pelle. È importante scegliere un prodotto con un alto fattore di protezione per contrastare i raggi UV. La crema può essere utilizzata come parte della routine quotidiana di cura della pelle, anche nei giorni nuvolosi o in città.

Lo abbiamo detto tante volte, la pelle va protetta sempre, in ogni stagione dell’anno. Ma visto che ci troviamo nel periodo peggiore sotto il punto di vista dell’esposizione al sole, ecco che proteggere la cute del nostro viso diventa un gesto prioritario da aggiungere (se ancora non lo fate) alla vostra skincare routine quotidiana. Per esempio scegliendo una lozione viso SPF 50 che potete utilizzare ogni giorno, in città tanto quanto durante un bel weekend al mare, Mineral Sunscreen Fluid For Face di Clinique. Offerta Clinique La lozione viso con SPF 50 da avere sempre con sè 34,99 EUR?15% 29,76 EUR Acquista su Amazon La lozione viso Mineral Sunscreen Fluid For Face di Clinique. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La usi al mare e in città: questa è la lozione viso SPF 50 che non può mancare questa estate

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