Trucco di precisione? Il pennello a lingua di gatto è quello che non può mancare nella trousse

Da amica.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pennello a lingua di gatto è uno degli strumenti più diffusi nelle trousse di chi si trucca, grazie alla sua precisione. Alcune persone preferiscono applicare il trucco con le mani o le dita, altre utilizzano la beauty blender per il fondotinta e il crema blush. La scelta degli strumenti varia molto da persona a persona, e non esiste un numero preciso di oggetti indispensabili.

Di quanti strumenti per truccarci abbiamo bisogno? Questa, in realtà, è una domanda trabocchetto. Qualcuna ama usare le mani e le dita, altre usano la beauty blender per fondotinta e blush liquido e, ancora c’è chi ama i pennelli. E qui si apre un mondo. Kabuki, obliquo, tondo o pennello lingua di gatto viso? Per non parlare poi dei pennelli specifici per labbra, occhi e correttore. L’astuccio di scuola colmo e in procinto di esplodere è nulla in confronto. Ma c’è un pennello che, a seconda della dimensione, serve per stendere il fondotinta, applicare correttore e ombretto sulla palpebra mobile e anche il rossetto. E quel pennello è proprio quello a lingua di gatto.🔗 Leggi su Amica.it

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