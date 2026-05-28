Espropri di case a favore delle Ong | New York importa il Piano Salis
Il sindaco ha annunciato un progetto da 22 miliardi di dollari che prevede espropri di proprietà private per favorire le organizzazioni non governative e l’introduzione di un salario minimo. La proposta include misure di intervento sul mercato immobiliare e sui salari, con l’obiettivo di aumentare l’accesso alle abitazioni e migliorare le condizioni lavorative. La proposta, ancora in fase di discussione, ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e critici.
È un piano casa non poco controverso quello presentato da Zohran Mamdani questa settimana. Il progetto del sindaco dem di New York è ufficialmente volto a contrastare la crisi degli alloggi che caratterizza la Grande Mela. In tal senso, punta a costruire 200.000 nuove case a prezzi accessibili e a preservarne altre 200.000 già esistenti, sempre a prezzi accessibili, nel corso dei prossimi dieci anni. Per conseguire questo obiettivo, è previsto lo stanziamento di 22 miliardi di dollari in edilizia abitativa nell’arco di cinque anni. Il piano prevede inoltre maggiori controlli sui proprietari di immobili considerati «negligenti», nonché l’aumento delle sanzioni per le condizioni abitative non sicure. 🔗 Leggi su Laverita.info
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