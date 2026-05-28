Espropri di case a favore delle Ong | New York importa il Piano Salis

Notizia in breve

Il sindaco ha annunciato un progetto da 22 miliardi di dollari che prevede espropri di proprietà private per favorire le organizzazioni non governative e l’introduzione di un salario minimo. La proposta include misure di intervento sul mercato immobiliare e sui salari, con l’obiettivo di aumentare l’accesso alle abitazioni e migliorare le condizioni lavorative. La proposta, ancora in fase di discussione, ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e critici.