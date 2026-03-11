Europarlamento stop agli emendamenti di Ilaria Salis | l’occupazione delle case resta illegale

Il Parlamento europeo si è riunito ieri a Strasburgo per discutere della crisi degli alloggi nell’Unione. Durante la sessione è stata approvata la relazione di Francisco Borja Gimenez Larraz, con 367 voti a favore, 166 contrari e 84 astenuti. La discussione ha riguardato anche la questione dell’occupazione delle case, che resta considerata illegale secondo le decisioni adottate.

ll Parlamento europeo riunito ieri in plenaria a Strasburgo ha approvato la relazione di Francisco Borja Gimenez Larraz (Ppe) sulla crisi degli alloggi nell'Ue, con 367 voti a favore, 166 contrari e 84 astenuti. Sono stati bocciati gli emendamenti presentati da Ilaria Salis e i colleghi del gruppo The Left, che proponevano in sostanza di non contrastare le occupazioni abusive. Uno in particolare sottolineava «la necessità di contrastare la criminalizzazione dell'occupazione di alloggi vacanti, in particolare di proprietà pubbliche e di proprietari con molteplici patrimoni residenziali, laddove tale occupazione sia effettuata da individui che non possono permettersi un alloggio ai prezzi di mercato prevalenti».