Esplode fuochi pirotecnici irregolari | denunciato un 70enne

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 70 anni del Cilento per aver utilizzato fuochi pirotecnici irregolari. L’uomo è accusato di aver violato le norme di sicurezza riguardanti l’accensione e il trasporto di materie esplodenti. Le verifiche sono state condotte dai militari durante un controllo.

I carabinieri della Compagnia di Senise hanno denunciato un 70enne, originario del Cilento, accusato di gravi violazioni alle norme di sicurezza sull'accensione e il trasporto di materie esplodenti. L'uomo, sebbene in possesso del certificato di idoneità tecnica, stava procedendo all'esplosione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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