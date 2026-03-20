Fuochi pirotecnici tra Bromell Anthony e Thompson | chi vincerà i 60 ai Mondiali Indoor? Ceccarelli e Randazzo eliminati

Tra i favoriti per la finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor 2026 ci sono Bromell, Anthony e Thompson, pronti a sfidarsi per il titolo. Nel frattempo, Ceccarelli e Randazzo sono stati eliminati durante le qualificazioni. L’evento si terrà questa sera alle 21 e promette una competizione molto combattuta tra gli atleti rimasti in corsa.

Si preannuncia una finale letteralmente infuocata sui 60 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: cinque pretendenti al trono, praticamente alla pari in vista dell’ atto conclusivo in programma stasera (ore 21.22). Le semifinali di inizio serata hanno confermato le sensazioni della vigilia a Torun (Polonia): regna il più grande equilibrio tra cinque titani, in piena lotta per meritarsi la corona di uomo più veloce del mondo sul rettilineo in sala. Lo statunitense Travyon Bromell ha dettato legge nella seconda semifinale con la migliore prestazione mondiale stagionale: 6.42 per il Campione del Mondo 2016, uscito come un proiettile dai blocchi di partenza (0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fuochi pirotecnici tra Bromell, Anthony e Thompson: chi vincerà i 60 ai Mondiali Indoor? Ceccarelli e Randazzo eliminati Articoli correlati Ceccarelli e Randazzo promossi in semifinale ai Mondiali Indoor. Anthony e Bromell impressionano sui 60 metriL’Italia ha incominciato in maniera convincente la propria avventura ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, iniziati oggi nell’impianto di Torun... Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60! Problemi per Dester, attesa per Diaz e Dallavalle Aggiornamenti e notizie su Mondiali Indoor Ceccarelli e Randazzo promossi in semifinale ai Mondiali Indoor. Anthony e Bromell impressionano sui 60 metriL'Italia ha incominciato in maniera convincente la propria avventura ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, iniziati oggi nell'impianto di Torun (Polonia). oasport.it LIVE Mondiali indoor, finale triplo: che salto di Diaz! È al comando dopo due turni. Dallavalle sestoNiente da fare per Marta Zenoni che chiude sesta la sua batteria, non riesce a cambiare passo dopo i mille. Prima la britannica Hunter Bell (4'1209), seconda Jessica Hull, australiana, miglior crono ... gazzetta.it