san severo torna il festival nazionale dei fuochi pirotecnici

A San Severo, la Festa del Soccorso ripropone il Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici, un evento che torna dopo alcune assenze. La manifestazione si svolgerà per celebrare i vent’anni di questa tradizione, coinvolgendo diverse squadre di artisti pirotecnici provenienti da varie parti del paese. Durante le serate, saranno accesi spettacoli di fuochi d’artificio di diversa tipologia, con fuochi di colore e forme variabili. La città si prepara ad accogliere i visitatori con un programma dedicato.

Festa del Soccorso, torna il Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici per festeggiare i 20 anni di attività della nostra Associazione L’Associazione “Terra dei Fuochi d’Artificio Città di San Severo” celebra un traguardo storico: vent’anni di attività dedicati alla cultura e alla devozione del territorio. Per l'occasione, il sodalizio ha confermato il suo impegno centrale nei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Soccorso e per l'edizione 2026, ha organizzato sei spettacoli pirotecnici di caratura nazionale. Il cuore dei festeggiamenti sarà sabato 16 maggio, data che segna il ritorno del Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici e Batterie alla Bolognese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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