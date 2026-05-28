Esistono davvero giocatori incedibili? Basta con il clima di asilo in Juve… – PODCAST con Paolo Rossi

In una recente puntata del podcast, si discute sulla possibilità che ci siano giocatori incedibili nel calcio. L’attenzione si concentra sul caso della Juventus, sottolineando come il club debba smettere di considerare alcuni calciatori intoccabili. La conversazione coinvolge Paolo Rossi e Francesco Calabrò, che analizzano le dinamiche interne e criticano il clima di protezione che si sarebbe creato attorno a certi giocatori. La discussione si focalizza anche sulle conseguenze di questa mentalità nel contesto della squadra.

di Paolo Rossi Esistono davvero giocatori incedibili? Basta con il clima di asilo in Juve: torna la chiacchierata mattutina con Paolo Rossi e Francesco Calabrò. Nel corso dell’ultima puntata del format Primo Tempo, in onda sul canale YouTube di , Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno analizzato a fondo le complesse dinamiche interne del mondo bianconero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il dibattito è inizialmente partito dall’analisi della lista dei presunti giocatori incedibili, ma si è rapidamente spostato sulla difficile gestione del gruppo. I due opinionisti hanno infatti puntato il dito sul delicato ambiente che si respira alla Continassa, facendo riferimento a un preoccupante e presunto “clima da asilo” all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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