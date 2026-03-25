Juventus basta davvero un attaccante di peso? Alla ricerca della verità quando si parla di Grande Juve | Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi

In un approfondimento sulla squadra di calcio, si discute se l'aggiunta di un attaccante di peso sia sufficiente per migliorare le prestazioni complessive. Un video con un ex calciatore analizza le strategie e le possibili soluzioni per trasformare la squadra in una formazione di alto livello. La discussione si concentra sulle scelte di mercato e sulle variabili che influenzano la crescita della squadra.

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