Juve Spallegriana l’importanza degli episodi salvate il soldato Edon | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi

In un nuovo episodio del podcast Primo Tempo, l'attenzione si concentra sugli episodi chiave della partita della Juventus e sul ruolo di Edon nel corso dell’incontro. La discussione analizza le fasi decisive e le decisioni arbitrarie che hanno influenzato l’andamento della gara. Paolo Rossi commenta gli eventi più significativi, con un focus particolare sugli episodi che hanno determinato il risultato.

di Paolo Rossi Juve “Spallegriana”, l’importanza degli episodi, salvate il soldato Edon. Il nuovo episodio del podcast Primo Tempo con Paolo Rossi. Nell’ultimo episodio del format Primo Tempo, trasmesso sul canale Youtube di , i giornalisti Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato il blitz di Bergamo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo l’analisi, la squadra ha ottenuto i tre punti con un atteggiamento pragmatico, ricordando lo stile di Massimiliano Allegri. Durante il dibattito è stata sottolineata l’importanza degli episodi, capaci di indirizzare una sfida tatticamente bloccata. Un altro tema centrale ha riguardato Edon Zhegrova, che continua a non trovare spazio nelle rotazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve “Spallegriana”, l’importanza degli episodi, salvate il soldato Edon | Primo Tempo – PODCAST con Paolo Rossi Leggi anche: Juventus, Il rinnovo del “non” soldato McKennie, l’insicurezza del portiere, che fare con David e Openda? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi David è sul viale del tramonto, il brutto primo tempo con il Pisa, il ritorno di Vlahovic. Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossidi Redazione JuventusNews24 David è sul viale del tramonto, il brutto primo tempo con il Pisa, il ritorno di Vlahovic. La JUVE Spallegriana, l'importanza degli EPISODI, salvate il soldato EDON