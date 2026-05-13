Portuense | sul tratto della preferenziale impennata di incidenti dall’inizio dell’anno
Da quasi tre anni la preferenziale di via Portuense è in funzione nel tratto tra Largo La Loggia e via Belluzzo, lungo circa 1,6 chilometri. In questo periodo, si sono verificati numerosi incidenti nel tratto, con un aumento di segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine. La strada ha visto una serie di collisioni e tamponamenti che hanno coinvolto vari veicoli, attirando l’attenzione delle autorità sulla sicurezza del tratto.
Sono trascorsi quasi tre anni dall’entrata in funzione della preferenziale di via Portuense. Nel chilometro e seicento metri che la compongono, da Largo La Loggia a via Belluzzo, non sono mancati gli incidenti.Una preferenziale contestataL’opera, progettata durante la precedente amministrazione.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Infortuni sul lavoro in aumento: Rimini cresce più della regione, 739 casi dall'inizio dell'annoAumentano in modo significativo gli infortuni sul lavoro in provincia di Rimini, dove nei primi due mesi del 2026 si contano 739 denunce, con un...
Giornata della sicurezza sul lavoro: Uil Taranto, niente da festeggiare con tre morti dall’inizio dell’anno ComunicatoDi seguito un comunicato diffuso da Uil Taranto: “Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita...
Argomenti più discussi: Roma, Aspasia Bormioli uccisa sulle strisce pedonali a Colli Portuense. Rabbia dei residenti: Si corre troppo, serve il semaforo; Fiumicino, cadavere riaffiora dal fiume Tevere; Incidente mortale. Investita mentre attraversava sulle strisce al Portuense - Quotidiano La Voce; Ohashi Yoshiyuki trovato morto nel Tevere a Fiumicino.
Tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 abbiamo completamente riqualificato i marciapiedi di via Nicola Pellati, nel tratto compreso tra via Ettore Paladini e via Leonardo Greppi, e avevamo promesso ai residenti di #Portuense che saremmo intervenuti anc facebook
#Ciclabile_XX41 - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Nuovi spartitraffico lavori sul tratto urbano della provinciale 596Il Comune di Garlasco ha assegnazione i lavori per la possa degli spartitraffico e la manutenzione straordinaria sul tratto urbano della strada provinciale 596. La spesa complessiva è di 135mila euro, ... laprovinciapavese.gelocal.it