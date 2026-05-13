Portuense | sul tratto della preferenziale impennata di incidenti dall’inizio dell’anno

Da quasi tre anni la preferenziale di via Portuense è in funzione nel tratto tra Largo La Loggia e via Belluzzo, lungo circa 1,6 chilometri. In questo periodo, si sono verificati numerosi incidenti nel tratto, con un aumento di segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine. La strada ha visto una serie di collisioni e tamponamenti che hanno coinvolto vari veicoli, attirando l’attenzione delle autorità sulla sicurezza del tratto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui