Ritrovato un corpo in Val di Funes forse è lo studente cinese disperso

Un corpo senza vita è stato scoperto questa mattina intorno alle 11 da un gruppo di sci alpinisti austriaci e tedeschi nella Val di Funes, vicino Ortisei. La scoperta è avvenuta nella forcella del Mezdì, in Trentino-Alto Adige. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le operazioni di verifica e identificazione. Attualmente non sono state rese note le generalità della persona trovata.

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato oggi, verso le 11, da un gruppo di sci alpinisti austriaci e tedeschi che stavano risalendo la forcella del Mezdì in Val di Funes, vicino Ortisei, in Trentino-Alto Adige. Immediatamente è stato allertato il Soccorso Alpino. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Aiut Alpin Dolomites con l’elicottero e una squadra del Soccorso Alpino della Val di Funes, che hanno provveduto al recupero della salma. Il rinvenimento è probabilmente dovuto al distacco di una valanga che nei giorni scorsi ha trascinato il corpo più a valle fino ai 2000 metri dov’è stato trovato. Sulla base dei... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Corpo senza vita sotto una valanga vicino Ortisei: potrebbe essere lo studente cinese scomparso da ViterboUna salma è stata ritrovata sotto una valanga in val di Funes: secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di Huang Peng, giovane studente... Val d’Ayas, scialpinista disperso: recuperato il corpo, l’allarmeVal d’Ayas, la montagna piange uno scialpinista: l’allarme della moglie e il tragico recupero Una giornata di passione per lo scialpinismo si è...