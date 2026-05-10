Le operazioni di ricerca condotte dal Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco si sono concluse con il ritrovamento dell’uomo disperso ieri pomeriggio in un’area impervia nei pressi del Vallone Staccarulo a Baronissi. La persona, di 72 anni, è stata trovata e soccorsa senza ferite evidenti. Le ricerche sono durate diverse ore e si sono svolte in condizioni di difficoltà nel territorio montano e boschivo della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono concluse nel miglior modo le ricerche dell’uomo 72enne disperso dal pomeriggio di ieri mentre percorreva un tratto impervio nei pressi del Vallone ‘Staccarulo’ a Baronissi (Sa). L’uomo era riuscito a contattare il fratello al telefono spiegando di essere caduto tra i rovi e non essere più in grado di muoversi, senza tuttavia fornire indicazioni sull’esatta posizione. L’allarme è giunto ai Carabinieri che hanno allertato il 118 e i Vigili del fuoco. Le ricerche sono andate avanti fino a questa mattina, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) che ha raggiunto la zona delle ricerche con due squadre di tecnici ed unità cinofila.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ritrovato dal Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco l’uomo disperso dal pomeriggio di ieri

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